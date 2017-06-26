Интеграция интернет-магазина с retailCRM

Имеется интернет-магазин на PHP (самописный движок), необходимо завершить его интеграцию с API системы retailCRM. Большая часть задач выполнена, но есть нарекания как к стабильности работы, так и к функционалу - нужно произвести аудит интеграции, отладку работы и довести до конца задачи интеграции. Есть список конкретных доработок как на стороне сайта, так и касательно логики интеграции с retailCRM.