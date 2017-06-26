Мойсклад + симпла

Требуется сделать скрипт анонимного чата. Стоит instantcms. Функция очень простая. Пользователь выбирает пол собеседника, нажимает "поиск" и подключается к тому, кто в это же время ищет с противоположным полом. И они начинают общаться в окне. Имена (логины) ...