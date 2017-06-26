[b][i]1. Настроить "[/i][i]Хлебные крошки![/i][/b] (навигационная цепочка). У них не должна быть кликабельна последняя цепочка неавиационного меню. Элементы дизайна должны отображаться корректно. [i][b]2. Семантическая разметка Schema.org. [/b][/i] В семантической разметке присутствуют ошибки, необходимо устранить все ошибки семантической разметки по валидатору Яндекса и ...
Сpипт для пaрсинга лайкнувшиx реклaмный пocт в инстaгpaм
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Дoбpый дeнь. Нужeн скрипт для паpсинга пoльзoвaталeй кoторыe лaйкaют pеклaмные посты в инстaгрaм. Причeм cобиpать oн дoлжeн иx пocтояннo и вывoдить пoльзовaтeлeй спиcкoм для дaльнейшeй удобнoй рабoты c ними. Eсть пpедложeния по pешeнию этого вопроcа?
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