Нужнo дoрaботaть очень прoстой cкpипт на Python 3: Teкущая функционaльноcть: Oдин HTTP GET ендпoинт, кoтopый принимаeт cсылку на YouTube pолик в пaрaмeтре и возвращaeт, чepез библиoтеку YouTube-DL, сcылку на eго скачивaниe (напpимеp, такую ccылку можно пoлучить >youtube-dl ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется адаптировать этикетку на продукт под другой размер. Нужно перенести все элементы этикетки и разместить на более маленьком размере. Исходник в .ai
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b][i]1. Настроить "[/i][i]Хлебные крошки![/i][/b] (навигационная цепочка). У них не должна быть кликабельна последняя цепочка неавиационного меню. Элементы дизайна должны отображаться корректно. [i][b]2. Семантическая разметка Schema.org. [/b][/i] В семантической разметке присутствуют ошибки, необходимо устранить все ошибки семантической разметки по валидатору Яндекса и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно перенести сайт на сервер и выполнить некоторые правки, согласно ТЗ. Сайт написан Ruby.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Измeнить cтандapтнoe oфopмлениe зaкaза в мaгазине на opencart на: 1. ФИO (полноcтью) 2. -- тeлефон -- почта: -- aдpeс (индекс, гoрoд (выпадающee меню: cм. п.3), улица,дом, квaртиpa) -- пacпортные дaнные (серия, номep, дата выдaчи) – для вcеx кpoмe Мoсквы у котoрыx ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
В веб студию artvolkov.ru требуется битрикс программист. Пожалуйста, присылайте портфолио на [email protected].Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо осуществить оптимизацию запросов к базе данных интернет-магазина на CMS OpenCart 2.1 с темой Orion (megamenu, seopro). Некоторые страницы грузятся до 15 секунд, в частности главная. Удалось выяснить что она делает более 2000 запросов к ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЗ упрощённое: 1)Сайт должен быть адаптирован под телефон, планшет , пк. 2) Чат с тех поддержкой. + внутрий чат для сотрудников. (Также иметь возможность открыть любой из чатов сотрудников с любого устройства). 3) Предусмоть и проработать функцию антибан. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть несколько купленных плагинов, не хватает усидчивости все собрать в рабочую машину, нужно настроить логику работы: Логика: 1. Человек заходит по рекламе или рефссылке на посадочную страницу с 3 пакетами для оплаты (1.000, 3.000, 10.000 рублей) 2. При ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать сайт , доска объявлений , недвижимость . 1. в списке объявлений вывести 20 объявлений http://stroyki.pro/yaroslavl/novostroyki 2. Вход в личный кабинет ( Invalid Parameter – yiibaseInvalidParamException) 3. вывести на карту похожие объекты 4.привязать к одному городу другой домен. 5. сортировка 6.7.8.9 ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно восстановить страницы сайта о проектах на WordPress. https://c-discurs.ru/results/provedeniya-intervyu-po-maslozhirovoy-produktsii/ Для этого необходимо восстановить показ материала, как бы двумя столбцами. Перенести влево напротив других параметров раздела: Стадия реализации: Результаты: Логотип сделать значительно меньше Cроки проведения: Объём выборки: 2. Проекты заполняются в определенной ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад