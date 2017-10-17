Технические доработки сайта на Joomla 3

Веб-программированиеЗавершен5 заявок249 просмотров
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1. Настроить "Хлебные крошки! (навигационная цепочка). У них не должна быть кликабельна последняя цепочка неавиационного меню. Элементы дизайна должны отображаться корректно.

2. Семантическая разметка Schema.org

В семантической разметке присутствуют ошибки, необходимо устранить все ошибки семантической разметки по валидатору

Яндекса и Гугла:

https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/

https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=ru#url=http%3A%2F%2Fbukashka.by%2Fkonkursy%2F

3. Семантическая разметка Open Graph:

Желательно использовать плагин https://www.phoca.cz/phoca-open-graph-plugin

4. Исправить ошибки HTML кода

Ошибки верстки можно посмотреть по ссылке:

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fbukashka.by

5. Исправить отображение текста из Заголовока H1 на главной странице.

6 .Необходимо настроить 304 Not Modified, last-modified для всех страниц сайта.

Сервис для проверки Last-Modified и 304 Not Modified:

https://last-modified.com/ru/if-modified-since.html

7 На форуме при ответе не сообщение не отображаются смайле в форме ответа. Исправить. 

8. Сделать так, чтобы в разделах отображалось общее количество страниц и был переход к последней, а не только 10 страниц и все.

9.Исправить ошибку в модуле sh404SEF при переадресаци страниц.

10. Перед блоком "РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ" на главной странице убрать лишнее пустое пространство.

Оплата на WebMoney

Сайт http://bukashka.by/

Joomla
6 лет назад
MarinaOn
Ольга 
39 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
wvarious
44 годаМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$40
5 дней
Старается сделать по максимуму по мере своих сил.
Чуть не сложилось, не была решена задача до упора. Но это абсолютно моя вина. Просто рекомендую, очень адекватный заказчик. У нас по моей вине чуть не сложилось, но реально... Оля очень хороший заказчик
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