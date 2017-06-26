Доработка меню готового шаблона Joomla

Сделать мега-меню как на сайте

Уже используется мега меню на базе модуля JUX Mega Menu for JoomShopping, если есть возможность, то сделать переделку данного модуля. Меню должно прилипать вверху страницы

Т.е. исходя из того что уровней вложенности категорий пять, то по идее должно быть так:1 уровень - главные категории стили не трогаем;2, 3, 4 - в одном окне меняем стили, делаем, как в маркете;5 уровень низпадающий список из 4 уровня категроий - стили оставляем.Цена: 1 000 руб. Срок: 1 день