Форма заказа на Wordpress

добавить на главную 1. меню в сайдбар 2. блок акционные предложения 3. блок новые товары 4. блок система скидок 5. статьи из блога Прикрепляю ескиз размщения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна форма заказа + отправка писем администратору и заказчику.
форма такая - http://jacobs-ua.coffee/order-coffee.html
Ваша цена и сроки?
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