Форма заказа на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен7 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна  форма заказа + отправка писем администратору и заказчику.

форма такая - http://jacobs-ua.coffee/order-coffee.html

Ваша цена и сроки?

WordPress
6 лет назад
lora721
Лора 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Aleksandr_JS
Александр 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. Работу сделал быстро (раньше установленного срока) и качественно! Александр, спасибо. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик, рекомендую!!!
  • Похожие заказы

  • Развернуть сайт на WordPress

    Вкратце. Нужно поставить wordpress на хостинге (hoster.ru), применить тему, модули и прочее как на zebraaudio.ru, применить тему и перенести содержимое с того же сайта. Т.е. нужно как бы заново собрать этот сайт по большей части ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Программа по управлению датами встречи в Вк

    Здравствуйте ! Необходимо  разработать программу для автоматической перестановки дат во встрече ВКонтакте. Чтобы можно было заранее прописывать в календаре грядущие мероприятия, а программа после окончания одного будет сама переставлять на следующее.с ув!

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать правки по сайту (Bitrix)

    Приветствую. Есть сайт на кмс bitrix https://clck.ru/BMARW. Нужно сделать правки по сайту. По срокам не торопим, качество - в приоритете. Список правок: 1. Оптимизировазировать скорость загрузки и вес сайта, сделать сжатие статичных файлов, оптимизация иображений, js,css и т ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать модуль доставки на карточки товара

    Сделать модуль доставки на карточки товара, в точности как на данном примере   Пример yadi.sk/d/-rKAWYq-3KE4L8 это скриншот как реализовано на одном сайте . Сделать так же как на данном сайте   https://mircli.ru/AIC-XJ-256/ Ваш населенный пункт: "Вставляет в зависимости ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 2 личных кабинета на вордпресс

    Добрый день уважаемые фрилансеры!  В поисках человека для реализации 2х личных кабинетов на сайт http://bankpl.ru/1) Клиента, в котором будут его личные данные и статус заявки 2) Сотрудников, у которых будет показано кол-во их клиентов, их данные (из ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить несколько плагинов WP

    Здравствуйте! Ищу человека, хорошо разбирающегося в Wordpress. Необходимо настроить несколько плагинов WP, которые почему-то работают неправильно. Также надо внести несколько изменений в CSS. Подробности вышлю выбранному специалисту. Срок важен - желательно сделать побыстрее.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад