Правки Вордпресс

Есть вот такая штука: http://ugexpert.23test.ru/ver2/view.html?data=uploads/1_data.json&name=uploads/1.xls&graph=uploads/1_graph.json Нужно доделать:[list=1][*]в графике подписи осей[*]кнопка перестроить график, в зависимости от данных в табличке справа от графика: туда можно вписывать другие значения, надо к ней добавить кнопку "Перестроить" - и в соответствии ...