Авторизация через One All Social Login

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на WP, установлена авторизация через One All Social Login. Был утерян доступ к старому аккаунту, завели новый - нужно сделать и настроить авторизацию через Fb, Vk, Ok, Twitter.

Жду предложения с ценой и сроками.

6 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработчик ReactJS

    Нужен разработчик [url=https://react.js/]ReactJS[/url] Требуется программист для разработки проекта с нуля. Опыт работы с [url=https://react.js/]ReactJS[/url] от 1 года. [list][*]Знание HTML5/CSS3, JavaScript.[*]Знание React JS. Желательно понимание  Flux.[*]Опыт разработки frontend решений.[*]Понимание текущих тенденций развития web разработки.[*]Понимание особенностей верстки под мобильные устройства.[/list] Работа удаленная.

    React
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доделать скрипт построения 3D-графика

    Есть вот такая штука: http://ugexpert.23test.ru/ver2/view.html?data=uploads/1_data.json&amp;name=uploads/1.xls&amp;graph=uploads/1_graph.json Нужно доделать:[list=1][*]в графике подписи осей[*]кнопка перестроить график, в зависимости от данных в табличке справа от графика: туда можно вписывать другие значения, надо к ней добавить кнопку "Перестроить" - и в соответствии ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить Парсер контента от Сотбит для сайта на Битрикс

    Требуется настроить парсер [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fmarketplace.1c-bitrix.ru%2Fsolutions%2Fshs.parser%2F]marketplace.1c-bitrix.ru/...[/url]   по каталогам сайтов:  [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.posterprom.ru%2F]www.posterprom.ru/[/url]  [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.21vek-svet.ru%2F]www.21vek-svet.ru/[/url]  срок исполнения 30.06.2017

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт конструктора визиток

    Требуется разработка скрипта конструктора визиток наподобие [url=http://www.vizitki-online.by/konstruktor-vizitok.htm]этому[/url]. Каждый шаблон должен содержать фоновое изображение, опциональные изображения (например, типовой логотип), а также набор закрепленных текстовых полей. Минимальный функционал: [list=1][*]добавление объектов (надписей, изображений) и управление ими (изменение, перемещение, удаление) [*]возможность загрузки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Корректировка кода слайдера

    На странице сайта (Битрикс, старт) слайдер работает некорректно. Нужно подкорректировать его код. Просьба обращаться тем, кто знаком со структурой CMS и предполагает, где можно найти код слайдера (https://prnt.sc/fnxpj0)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад