Доработка скрипта мультиленда на framework Yii PHP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Необходима доработка уже готового скрипта мультилендинга, сделано на framework Yii + SQL, почему-то не создает новые разделы.   

Вышлю по запросу архив со скриптом.

PHP
6 лет назад
nmurm
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад