Доработка скрипта мультиленда на framework Yii PHP

Здравствуйте! сайт на UMI в шаблоне вывода категории не выведен текст (в админке поле предусмотрено, а на сайте оно при заполнении не появляется.) Нужно дополнить-исправить шаблон
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима доработка уже готового скрипта мультилендинга, сделано на framework Yii + SQL, почему-то не создает новые разделы.
Вышлю по запросу архив со скриптом.
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