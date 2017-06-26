Изменить шаблон вывода категории магазина UMI

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Здравствуйте!

сайт на UMI в шаблоне вывода категории не выведен текст  (в админке поле предусмотрено, а на сайте оно при заполнении не появляется.) Нужно дополнить-исправить шаблон

6 лет назад
pavelseo
Павел 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад