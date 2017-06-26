Требуется специалист для реализации сервера Rest API

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Требуется специалист для реализации сервера Rest API.

Предпочтительно использование готового фреймворка, например Django REST API.

6 лет назад
jacintogonzalez
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад