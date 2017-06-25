Нужен толковый специалист

Веб-программированиеЗакрытнет заявок122 просмотра
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Есть сайт – gameknb.pro/ 

Нам нужен толковый специалист который сможет до вести все до ума под ключ 

Знание PHP5 Laravel + Angular + Node.JS обязательно. 

6 лет назад
techworkingIG
Игорь 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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