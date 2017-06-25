Ремонт сайта

купил сайт http://be-all.club/

в програмировании не понимаю.

нужна помощь.

полно глюков.

вот пару примеров (это далеко не всё)

1, новые анкеты не попадают в

раздел новые лица.

2, Топ 100 девушки на первое место

поднята просто последняя зарегистрированная

3, закладка заработать (хорошая идея)но нужно чтоб это реально работало, а не просто фантик.

продумать и проверить, что реально пополняется

внутренний баланс.

4, при поиске не используя фильтры вообще, выдаёт надпись:

анкеты без фото исключены из поиска

это какое-то масло масленное.

зачем из списка исключать анкеты, если и так существует

фильтр

ну и подобных ещё думаю не один десяток наберётся.

детали будем обсуждать.