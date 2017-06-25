Ремонт сайта

Новая задача. Вкратце: [list=1][*]Изменились условия импорта.[*]Добавлены новые поля.[*]Вместо одной картинки нужно загржать список урлов на картинки, разделенные запятыми.[*]Добавление категорий (если возможно создание новых)[/list] Задача и примеры в аттаче. Чтобы было легче понимать о чем речь, оставляю ниже описание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
купил сайт http://be-all.club/
в програмировании не понимаю.
нужна помощь.
полно глюков.
вот пару примеров (это далеко не всё)
1, новые анкеты не попадают в
раздел новые лица.
2, Топ 100 девушки на первое место
поднята просто последняя зарегистрированная
3, закладка заработать (хорошая идея)но нужно чтоб это реально работало, а не просто фантик.
продумать и проверить, что реально пополняется
внутренний баланс.
4, при поиске не используя фильтры вообще, выдаёт надпись:
анкеты без фото исключены из поиска
это какое-то масло масленное.
зачем из списка исключать анкеты, если и так существует
фильтр
ну и подобных ещё думаю не один десяток наберётся.
детали будем обсуждать.
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