Ремонт сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки125 просмотров
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купил сайт http://be-all.club/

в програмировании не понимаю.

нужна помощь.

полно глюков.

вот пару примеров (это далеко не всё)

1, новые анкеты не попадают в

раздел новые лица. 

2, Топ 100 девушки на первое место

поднята просто последняя зарегистрированная

3, закладка заработать (хорошая идея)но нужно чтоб это реально работало, а не просто фантик.

продумать и проверить, что реально пополняется

внутренний баланс.

4, при поиске не используя фильтры вообще, выдаёт надпись:

анкеты без фото исключены из поиска

это какое-то масло масленное.

зачем из списка исключать анкеты, если и так существует

фильтр

ну и подобных ещё думаю не один десяток наберётся.

детали будем обсуждать.

6 лет назад
dimshp
48 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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