Нужно спарсить контактные данные исполнителей с буксов типа seosprint

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки104 просмотра
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Необходимо спарсить все контактные данные исполнителей с 10 топовых буксов типа seosprint и потом по возможности сделать по ним рассылку.

Ребятам, которые думают делать это в ручном режиме не беспокоить, там базы по несколько сотен тысяч на каждом.

Сразу пишите свои цены и контакты для связи ( лучше скайп ). Если можете спарсить, но не можете сделать рассылку - тоже пишите и наоборот.

С заоблачными ценами тоже не лезьте, я примерно ориентируюсь, сколько это всё стоит.

6 лет назад
mvfstar
78 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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