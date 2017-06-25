Нужно спарсить контактные данные исполнителей с буксов типа seosprint

Необходимо спарсить все контактные данные исполнителей с 10 топовых буксов типа seosprint и потом по возможности сделать по ним рассылку.

Ребятам, которые думают делать это в ручном режиме не беспокоить, там базы по несколько сотен тысяч на каждом.

Сразу пишите свои цены и контакты для связи ( лучше скайп ). Если можете спарсить, но не можете сделать рассылку - тоже пишите и наоборот.

С заоблачными ценами тоже не лезьте, я примерно ориентируюсь, сколько это всё стоит.