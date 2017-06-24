Приглашаем веб-разработчика (framework Yii) в команду

Приглашаем в команду студии по разработке сложных, больших веб-проектов, разработчика на фрейморвке Yii 1 и 2 версии.

Требования стандартны, ищем адекватного автономного человека, с которым можно работать на долгую перспективу. Те, кто берет работу и ленится делать, кто обещает и не выполняет, мы с вами всё равно не сработаемся, не тратьте свое время.

Условия:

1. Работа по заказам, по факту отработанного времени, с оплатой 10 долл/час.

2. Минимальная оплата 600 долл/мес, вне зависимости от отработанного времени, в случае простоя итп.

3. Ожидаем от вас стандартную выработку в 120 часов в месяц.

4. Время работы по мск: с 10 до 18(19). Ночью дорабатывать нельзя, с теми, кто спит до 12 и работает ночью не работаем.

Ставки не вечные и будут увеличиваться со временем.

Для ответа на вакансию пришлите пример кода и ссылку на портфолио с реализованными проектами на данном фреймворке на [email protected], на дизайн сайтов в портфолио внимание не обращаем, только функционал. Можем попросить выполнить небольшое тестовое задание.

Мы должны определиться с новым членом команды до 5 июля. Ищем человека, не команду по разработке.