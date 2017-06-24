Подробности в лс
Приглашаем веб-разработчика (framework Yii) в команду
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем в команду студии по разработке сложных, больших веб-проектов, разработчика на фрейморвке Yii 1 и 2 версии.
Требования стандартны, ищем адекватного автономного человека, с которым можно работать на долгую перспективу. Те, кто берет работу и ленится делать, кто обещает и не выполняет, мы с вами всё равно не сработаемся, не тратьте свое время.
Условия:
1. Работа по заказам, по факту отработанного времени, с оплатой 10 долл/час.
2. Минимальная оплата 600 долл/мес, вне зависимости от отработанного времени, в случае простоя итп.
3. Ожидаем от вас стандартную выработку в 120 часов в месяц.
4. Время работы по мск: с 10 до 18(19). Ночью дорабатывать нельзя, с теми, кто спит до 12 и работает ночью не работаем.
Ставки не вечные и будут увеличиваться со временем.
Для ответа на вакансию пришлите пример кода и ссылку на портфолио с реализованными проектами на данном фреймворке на [email protected], на дизайн сайтов в портфолио внимание не обращаем, только функционал. Можем попросить выполнить небольшое тестовое задание.
Мы должны определиться с новым членом команды до 5 июля. Ищем человека, не команду по разработке.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Heoбхoдимo pеaлизовaть подпиcку на cайте нa Insales. ТЗ пpиложeнo. При oбpащении назoвите стоимoсть и срок выполнения зaдaчи.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется совместить [url=https://www.limesurvey.org/stable-release]https://www.limesurvey.org/stable-release[/url] с отдельной базой респондентов. Сделать административную часть + пользовательскую. Требуется возможность обработки получаемых анкет - выбор респондентов назначаемых на опросы согласно пройденным анкетам. Сделать возможность регистрации с требуемыми указываемыми данными. Авторизация с помощью Facebook. Сервисные функции: возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день, требуется помощь в настройке woocommerce. А именно, кнопка обновить заказ не правильно работает, показывает html письмо уведомление. А должно обновлять заказ и отправлять уведомление клиенту. Если обновить woocommerce, то все работает правильно. Но ...Закрыт6 лет назад
Простой, адаптивный и легко редактируемый.Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый дeнь. Темaтикa – сбалaнсиpовaнное питaниe с доставкой Примеpы cайтoв: [url=https://growfood.pro/]growfood.pro/[/url] [url=https://www.justfood.pro/]www.justfood.pro[/url] [url=http://powerclass.ru/]powerclass.ru[/url] [url=http://getmeal.ru/moscow/]getmeal.ru/moscow/[/url] Форма-конструктор нравится тут – [url=http://getmeal.ru/moscow/]getmeal.ru/moscow/[/url] Зaдача: - пepeнеcти нa плaтформу пoнpaвившийся лендинг - внeсти огoвopeнные измeнения - нacтрoить фоpму зaкaзa - подключить Гугл Aналитику, Яндeкc метpику - нaстрoить цeли - необxодима гибкoсть пpи рeдaктиpoвании кoнтeнта, вoзмoжнoсть ...Закрыт6 лет назад
После переезда сайта на другой IP, билинг панель WHMCS стала выдавать ошибку 500 (в Chrome) и белая страница (в firefox). Нужно исправить.Закрыт6 лет назад
Доброго дня! Задача проста: нужно проверить и исправить RSS ленту сайта на вордпрессе на соответствие требованиям Яндекс.Дзена. Предлагайте вашу стоимость и сроки. Спасибо!Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно спарсить все товары с сайта karcher.ru/ru, кроме некоторых рубрик (пришлю списком). И аккуратно разместить в магазине Opencart (ocstore) 2.1 Что парсим: + категории (и связи) + артикулы + картинки (структурированно, не в одной папке) + характеристики (с группами атрибутов) + связанные ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Интересует подключение и насйтрока модуля 1с для сайта , у нас есть 1с база товаров (цвета, размеры, бренды и т .д.) необходимо синхронизировать. Например при покупке товара в магазине он перестаёт числиться в интернете.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад