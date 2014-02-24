Интернет магазин, нарисован и будет иметь функционал как http://www.bodybuilding.com/store/ - не путайте, смотрите только store, на сайте-примере ещё соц сеть прицеплена, у нас её не будет ни в каком формате. Всего 17 страниц внутренних. Стоимость не определена. ...