Добрый день. Ищем исполнителя для написания приложения (модуля) для CS-cart. Задача: для существующего онлайн-сервиса сделать модуль по интеграции с движком cs-cart (отображение данных на странице товара). Отзовитесь кто имеет опыт работы с CS-Cart, и обговорим ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Для реализации 2D игры в жанре головоломки ищем Unity разработчика (C#). Игра содержит: 1. Игровое поле 2. Систему ивентов 3. Режим приключения (карта уровней, смена фона локаций) 4. Ежедневное испытание (уровень, который доступен по календарю раз в сутки) 5. ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Для реализации 2D игры ищем разработчика. Игра содержит: 1. Игровое поле 2. Систему ивентов 3. Режим приключения (карта уровней, по 9 на уровень, смена фона локаций) 4. Ежедневное испытание (уровень, который доступен по календарю раз в сутки) 5. Список ...Разработка игрнет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Кто не в курсе что такое Судоку, можете погуглить. Ищу человека с опытом дизайна мобильных приложений, желательно и простых игр, с пониманием технических аспектов и возможностей. Экраны: 1. Стартовый 2. Выбор - Одиночная игра (+выбор сложности) ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $40
citydev.io Можно только текст, отдельных знаков и фигурок лучше не добавлять, если только они не являются частью букв. Цвета от вас. Тематика: сервис разработки сложных IT решений на повременной основе с выбором исполнителя (что-то похожее ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $94
Задача для переводчика. Нам надо наполнить сайт для тестов, вариантами тестов. Тестируется знание времен английского языка. Надо взять предложение на русском, почти любое, можно из литературы, статей итп., перевести его на английский и указать к ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Добрый день. Предложите другой стиль для текста (результат задачи файл psd со стилями 3х заголовков и обычного текста на темном и белом фоне) для сайта http://clc.to/Ql2FDQ (там видно как выглядит и можно поэкспериментировать через средства ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $1500
Мы осуществляем разработку программных продуктов, облачных решений, веб-сервисов, старт-апов. Работаем с 2012 года. Приглашаем в команду php-разработчиков, среднего и высокого уровня. Обязанности: Написание кода в команде разработчиков. Требования: Навыки и опыт в php ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $400
Всем добрый день! Ищем человека, для продолжения работы над биржей постов в социальных сетях. С еженедельной оплатой, исходя из ставки 10доллл/час и выработки в 34-40 часов. Проект курирует старший разработчик, он объяснит перед началом работы всю ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Приглашаем в команду студии по разработке сложных, больших веб-проектов, разработчика на фрейморвке Yii 1 и 2 версии. Требования стандартны, ищем адекватного автономного человека, с которым можно работать на долгую перспективу. Те, кто берет работу и ленится ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем доброго дня! Приглашаем в команду php разработчика с почасовой оплатой. Ищем ответственного человека для долгосрочной работы. Человека, на которого можно рассчитывать и положиться. Часовая ставка обсуждается персонально в зависимости от уровня, от 5долл/час. Необходимые знания: [list=1][*]Фреймворк ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $9
Приглашаем php разработчика с почасовой оплатой для продолжения работы над сайтом гос.учреждения (библиотеки). Ищем ответственного человека для долгосрочной работы. Человека, на которого можно рассчитывать и положиться. [b]Необходимые знания:[/b] [list][*] Фреймворк Yii 1 и 2 версий.[*] ООП[*] MySQL, HTML 5, CSS3, JS[/list] Работа ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо сделать 5 стилей форм (картинками), а потом сверстать их. Под "сверстать" подразумевается простановка параметров в классах в готовой верстке, которую передаём. Так же при создании надо учитывать доступные классы в готовой верстке.Если добавляете свой ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $550
Необходимо сверстать большой макет по блокам. Срок - 14 дней. Бутстрап 3. Нужна хорошая адаптивность. Скриншоты макета в приложении (уменьшены с 1920). Правила и особенности верстки в приложении с примерами (json заполнять не надо). Дадим ещё примеры и ...Завершен9 лет назад
Интернет магазин, нарисован и будет иметь функционал как http://www.bodybuilding.com/store/ - не путайте, смотрите только store, на сайте-примере ещё соц сеть прицеплена, у нас её не будет ни в каком формате. Всего 17 страниц внутренних. Стоимость не определена. ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо сверстать несколько сайтов, в том числе с параллакс скролингом из PSD макетов.Завершен10 лет назад
Ищем человека, с которым можно сотрудничать на постоянной основе. В рамках этой задачи надо сделать верстку лендинг-страницы. http://yadi.sk/d/K5w1SKKdEubDP Основные моменты: текст должен быть текстом, включая кнопки (кроме всякий бейджиков, медалек и подобного). Графику нарезать скрупулезно не требуется. ...Завершен10 лет назад
Есть сайт, работающий с 2009 года. Он написано на МодИкс с множеством костылей. Любое добавление новых функций затруднено. Даже шаблон в базе. Нам надо переписать код этого сайта, сохранив большую часть функций, и удалив невостребованные функции. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Кратко: это обновление цен и наличия для интернет магазина но на стороне отдельного маленького вебприложения, на пхп как вариант, у которого есть своя база, и который работает с ней делаю итоговые файлы бля импорта в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую всех! Задача: Необходимо делать по 6 картинок ежедневно, с товаром нашего магазина. Пример картинки в приложении. Картинка создается по готовому шаблону (psd, photoshop cs3), необходимо подставлять новое изображение товара, удалять старое, редактировать текст названия, цены ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад