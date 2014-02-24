Cronv

Александр Cronv

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработка для магазина на CS-Cart

    Добрый день. Ищем исполнителя для написания приложения (модуля) для CS-cart. Задача: для существующего онлайн-сервиса сделать модуль по интеграции с движком cs-cart (отображение данных на странице товара). Отзовитесь кто имеет опыт работы с CS-Cart, и обговорим ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка 2D игры на Unity в жанре Puzzles

    Здравствуйте! Для реализации 2D игры в жанре головоломки ищем Unity разработчика (C#). Игра содержит: 1. Игровое поле 2. Систему ивентов 3. Режим приключения (карта уровней, смена фона локаций) 4. Ежедневное испытание (уровень, который доступен по календарю раз в сутки) 5. ...

    Unity
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка игры в жанре puzzle (Sudoku)

    Здравствуйте! Для реализации 2D игры ищем разработчика. Игра содержит: 1. Игровое поле 2. Систему ивентов 3. Режим приключения (карта уровней, по 9 на уровень, смена фона локаций) 4. Ежедневное испытание (уровень, который доступен по календарю раз в сутки) 5. Список ...

    Unity
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн для мобильной игры в жанре Судоку

    Добрый день! Кто не в курсе что такое Судоку, можете погуглить. Ищу человека с опытом дизайна мобильных приложений, желательно и простых игр, с пониманием технических аспектов и возможностей. Экраны: 1. Стартовый 2. Выбор - Одиночная игра (+выбор сложности) ...

    Дизайн мобильного приложения
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип для сервиса разработки it проектов

    $40

    citydev.io Можно только текст, отдельных знаков и фигурок лучше не добавлять, если только они не являются частью букв. Цвета от вас. Тематика: сервис разработки сложных IT решений на повременной основе с выбором исполнителя (что-то похожее ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание 600 предложений на русском и английском.

    $94

    Задача для переводчика. Нам надо наполнить сайт для тестов, вариантами тестов. Тестируется знание времен английского языка. Надо взять предложение на русском, почти любое, можно из литературы, статей итп., перевести его на английский и указать к ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Предложить варианты стилей для текстов

    $15

    Добрый день. Предложите другой стиль для текста (результат задачи файл psd со стилями 3х заголовков и обычного текста на темном и белом фоне) для сайта http://clc.to/Ql2FDQ (там видно как выглядит и можно поэкспериментировать через средства ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • PHP – разработчик (фреймворк Yii2)

    $1500

    Мы осуществляем разработку программных продуктов, облачных решений, веб-сервисов, старт-апов. Работаем с 2012 года. Приглашаем в команду php-разработчиков, среднего и высокого уровня.  Обязанности: Написание кода в команде разработчиков. Требования:  Навыки и опыт в php ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Постинг в инстаграмм

    $400

    Всем добрый день! Ищем человека, для продолжения работы над биржей постов в социальных сетях. С еженедельной оплатой, исходя из ставки 10доллл/час и выработки в 34-40 часов. Проект курирует старший разработчик, он объяснит перед началом работы всю ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приглашаем веб-разработчика (framework Yii) в команду

    $1000

    Приглашаем в команду студии по разработке сложных, больших веб-проектов, разработчика на фрейморвке Yii 1 и 2 версии.  Требования стандартны, ищем адекватного автономного человека, с которым можно работать на долгую перспективу. Те, кто берет работу и ленится ...

    Дизайн сайтаYii
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP - junior разработчик (Yii 1 и/или 2)

    Всем доброго дня! Приглашаем в команду php разработчика с почасовой оплатой. Ищем ответственного человека для долгосрочной работы. Человека, на которого можно рассчитывать и положиться. Часовая ставка обсуждается персонально в зависимости от уровня, от 5долл/час. Необходимые знания: [list=1][*]Фреймворк ...

    PHPMySQLHTMLYii
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт для гос учреждения (почасовая оплата)

    $9

    Приглашаем php разработчика с почасовой оплатой для продолжения работы над сайтом гос.учреждения (библиотеки). Ищем ответственного человека для долгосрочной работы. Человека, на которого можно рассчитывать и положиться. [b]Необходимые знания:[/b] [list][*] Фреймворк Yii 1 и 2 версий.[*] ООП[*] MySQL, HTML 5, CSS3, JS[/list] Работа ...

    PHPMySQLHTMLYii
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен дизайн и верстка форм

    Надо сделать 5 стилей форм (картинками), а потом сверстать их. Под "сверстать" подразумевается простановка параметров в классах в готовой верстке, которую передаём. Так же при создании надо учитывать доступные классы в готовой верстке.Если добавляете свой ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верска с js эффектами

    $550

    Необходимо сверстать большой макет по блокам. Срок - 14 дней. Бутстрап 3. Нужна хорошая адаптивность. Скриншоты макета в приложении (уменьшены с 1920). Правила и особенности верстки в приложении с примерами (json заполнять не надо). Дадим ещё примеры и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать интернет-магазин

    Интернет магазин, нарисован и будет иметь функционал как http://www.bodybuilding.com/store/ - не путайте, смотрите только store, на сайте-примере ещё соц сеть прицеплена, у нас её не будет ни в каком формате. Всего 17 страниц внутренних. Стоимость не определена. ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка из PSD в HTML лендинг.

    Ищем человека, с которым можно сотрудничать на постоянной основе. В рамках этой задачи надо сделать верстку лендинг-страницы. http://yadi.sk/d/K5w1SKKdEubDP Основные моменты: текст должен быть текстом, включая кнопки (кроме всякий бейджиков, медалек и подобного). Графику нарезать скрупулезно не требуется. ...

    HTMLВерстка лендингаВерстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переписать код сайта

    Есть сайт, работающий с 2009 года. Он написано на МодИкс с множеством костылей. Любое добавление новых функций затруднено. Даже шаблон в базе. Нам надо переписать код этого сайта, сохранив большую часть функций, и удалив невостребованные функции. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер экселя с внутренней логикой

    Кратко: это обновление цен и наличия для интернет магазина но на стороне отдельного маленького вебприложения, на пхп как вариант, у которого есть своя база, и который работает с ней делаю итоговые файлы бля импорта в ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для создания картинок для паблика ВК

    Приветствую всех! Задача: Необходимо делать по 6 картинок ежедневно, с товаром нашего магазина. Пример картинки в приложении. Картинка создается по готовому шаблону (psd, photoshop cs3), необходимо подставлять новое изображение товара, удалять старое, редактировать текст названия, цены ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lycifer-
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Предложить варианты стилей для текстов
Был рад сотрудничеству
Тим всё сделал по задаче, спасибо
Ответный отзыв
roslav
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
онлайн
$40
10 баллов
4 года назад
Логотип для сервиса разработки it проектов
Спасибо за приключение )) Рад нашему сотрудничеству. Рекомендую!!
Все хорошо, на конкурсе было много работ, но Ник хорошо попал в ожидания по логотипу.
Ответный отзыв
galaalekseeva
Галина 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$94
10 баллов
5 лет назад
Создание 600 предложений на русском и английском.
Рекомендую как высококомпетентного профессионала. Постоянно на связи, что очень удобно. Четкие и подробные пояснения. Своевременная оплата.
Рекомендую как ответственного в работе человека, который старается сделать максимальное качество конечного результата.
Ответный отзыв
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$550
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная верска с js эффектами
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Рекомендую!
Работали с Евгением по нашему проекту. Сразу обговорили весь алгоритм работы и правила, чему и придерживались до конца срока работ. На выходе получили продукт высокого качества. Спасибо.
Ответный отзыв
hambat
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Верстка нескольких одностраничных сайтов
Александр отличный заказчик. Понравилось работать над вашими интересными проектами. Оперативная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Спасибо!)
Всё отлично, взаимодействие на высоком уровне! Параллакс скролинг отличный получился. Работаем дальше.
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