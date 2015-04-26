Адаптивная верска с js эффектами

Необходимо сверстать большой макет по блокам. Срок - 14 дней.

Бутстрап 3. Нужна хорошая адаптивность.

Скриншоты макета в приложении (уменьшены с 1920).

Правила и особенности верстки в приложении с примерами (json заполнять не надо). Дадим ещё примеры и объясним все детали по скайпу с исполнителем.

Условия оплаты: Оплата поэтапно, примерно равными частями. Без предоплаты в начале работы.

Если вы только начинаете работать с адаптивностью или версткой и не уверены в своих силах лучше не оставлять заявку и не тратить время. Спасибо.