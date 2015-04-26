Адаптивная верска с js эффектами

$550
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки195 просмотров

Необходимо сверстать большой макет по блокам. Срок - 14 дней.

Бутстрап 3. Нужна хорошая адаптивность.

Скриншоты макета в приложении (уменьшены с 1920).

Правила и особенности верстки в приложении с примерами (json заполнять не надо). Дадим ещё примеры и объясним все детали по скайпу с исполнителем.

Условия оплаты: Оплата поэтапно, примерно равными частями. Без предоплаты в начале работы.

Если вы только начинаете работать с адаптивностью или версткой и не уверены в своих силах лучше не оставлять заявку и не тратить время. Спасибо.

BootstrapJavaScript
10 лет назад
Cronv
41 год
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад
$550
14 дней
Работали с Евгением по нашему проекту. Сразу обговорили весь алгоритм работы и правила, чему и придерживались до конца срока работ. На выходе получили продукт высокого качества. Спасибо.
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад

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