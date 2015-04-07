Необходимо внести небольшие изменения на сайты.

На сайте vipramki.ru необходимо добавить кнопку-ссылку МОТОрамки, левее кнопки Рамки (ее в дальнейшем переименовать в АВТОрамки), она уже есть, но при ее активации все меню едет вправо, а не налево.

На сайте motoramki.ru необходимо в форме обратной связи: при выборе в графе услуги Изготовление рамок, в появившейся строчке вместо Шелкография изготовление от 50, написать от 30, в нижней строке тоже изменить, написать: Термопечать изготовление от 30. И в нижней шапке справа изменить на: Motoramki.ru (C) 2014-2015. Все права защищены.