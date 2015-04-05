На самописный CMS kohanaframework изменить урлы и верстка шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок238 просмотров

Необходимо на самописный CMS kohanaframework сделать чтобы урлы создавались по другому , сайчас так сайт/dumb_ways_to_die_2

а необходимо так:

сайт/dumb_ways_to_die_2.html

2. сверстать на него шаблон по пдс файлу на этот CMS

HTML
10 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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