Есть рабочий сайт на движке (Oscommerce/VamShop). Используются шаблоны. Есть хороший дизайн в PSD. Нужно: 1 .переверстать несколько страниц под новый дизайн 2. после п.1 - по желанию- ...
Простая верстка сегодня 1 экран
Добрый день! :)
Форму настраивать НЕ нужно.
Шрифты - 1 через Google, другие предоставлю вместе с PSD.
HTML 5: nav, header, footer, article...
Минимальная высота - 100% экрана.
Картинка-фон оставить с копирайтом, как есть.
Валидность.
Кроссбраузерность IE8+
Приоритет:
тем, кто сделает сегодня,
цена.
Спасибо. Хорошего дня всем!
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