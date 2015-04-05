Вкладки Tabs

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок304 просмотра

Добрый день!

Необходимо реализовать на сайте похожее на вкладки tabs, то есть при наведении на вкладку менялась информация в блоке.

Все необходимые файлы сайта предоставлю.

Нужно сделать сегодня.

Заранее спасибо.

10 лет назад
snipe2009
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Рекомендую! Александр, выполнил тз в оговоренные сроки, сделал работу на все 100%. Спасибо!
Отличный заказчик. Четкое тех. задание. Оплата в полном размере. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменение/верстка сайта

    Есть рабочий сайт на движке (Oscommerce/VamShop). Используются шаблоны. Есть хороший дизайн в PSD. Нужно: 1 .переверстать несколько страниц под новый дизайн 2. после п.1 - по желанию- ...

    CSS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайты мобильные и красивые

    $50

    Есть сайты: 1 глаза-банка.рф , работает на WP, задача сделать удобным в функциональности (Удобные формы заполнения, может еще чего, короче более удобным, мобильным, функциональным). А функционал понятен если на него зайти и посмотреть. ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать страницу с PSD макета

    $10

    Страница простая, двух колоночный макет блога.Нужна валидная кросбраузерная верстка. Джепеги для детальной оценки отправлю на почту.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать и запустить лендинг

    Приветствую, мне требуется запуск лендинга http://drp.io/m1QM71Zo пример тут . Ваше предложение по цене и срокам пожалуйста PS скайп микрофон обязательно

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подправить шаблон wordpress

    $5

    Комментарии выходят за пределы области для контента, пример: http://pds6.ru/gostevaya-kniga/ Если смотреть код, то кажется будто для контента установлена высота height: 861px; но это значение нигде не прописано, ни в шаблоне, ни в ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправить баг ИЕ 8

    Здравствуйте. Ищу специалиста для исправления бага верстки в ИЕ 8. Поехала карточка товара + картинка в подвале. Сайт http://direct.adwbtob.ru/ Оплата в рублях через ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо сверстать лэндинг

    Разыскивается верстальщик, который качественно, быстро и кроссбраузерно сверстает лэндинг (хотелось бы получить адаптивную верстку насколько это возможно применить к данному дизайну). В аттачах есть ТЗ и есть JPG - исходники сброшу ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать блок

    Сверстайте мне блок, чтобы в каждую цифру как на картинке я мог вставить код вывода блока тизера) https://yadi.sk/i/PZya2c5yfkMEU мне кажется это очень просто) внитри блока я ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно сверстать шапку

    $7

    Необходимо сверстать резиновую шапку. Минимальная ширина: 1100px; В шапке используется шрифт Open Sans из Google Fonts. Верхние кнопки реализовать с помощью http://www.bestcssbuttongenerator.com/ На картинке карта Google, она должна быть сделана картой а ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад