Задача: На сайте (Joomla 2.5) добавить в шапку (смотри прикрепленный скриншот) выпадающий список. В состоянии покоя список содержит надпись "Выбор региона"; при клике на него выпадают два варианта - "Саратов" и "Самара". ...
Срочно сверстать шапку
Необходимо сверстать резиновую шапку. Минимальная ширина: 1100px;
В шапке используется шрифт Open Sans из Google Fonts.
Верхние кнопки реализовать с помощью http://www.bestcssbuttongenerator.com/
На картинке карта Google, она должна быть сделана картой а не картинкой, нижним слоем.
Срочно. Исполнителю вышлю psd.
Хорошо справитесь - будет еще работа по верстке.
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