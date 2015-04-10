Кликабельный телефон на сайте (для смартфонов)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок176 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать кликабельным телефон на сайте ksit.ru для смартфонов.

Указывайте, пожалуйста, вашу стоимость и сроки (только в проекте).

10 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо за работу. Отличный исполнитель, всем рекомендую!
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад

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