Сверстать одну простенькую страничку из jpg в html 5/ css3
-программная сборка
-Парсер - 2шт
Один парсит информацию из указанного места, создает
список - кол-во строк формируемого списка ~ 1500,
скорость формирования списка - не более 2-3 сек,
обновление через 3-4 мин., перезагрузка запроса- через 15 мин.
Второй парсит ту же инфо, но выполняет только одну функ-цию вкл/выкл
-Расчетный -1шт
Принимает инфо от 2-х парсеров. Визуализирует эту инфо на сайте. Постояно меняет инфо в зависимости от внешних запросов и указаний от парсера. Осуществляет совместную работу с финансово - расчетным модулем
-Финансовый расчетный - 1шт
Отмечает колличество денег на счету у клиента,
и динамически меняет результат в зависимости от деятельности клиента на сайте
Модули нужно увязать с SMS движком на РНР и SQL
а именно:
Несколько уровней доступа - доработать существующую ф-цию в движке
Визуализация информации
Доработать страницы движка по проекту
Доработать дизайн после утверждения
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