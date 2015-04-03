-программная сборка

-Парсер - 2шт

Один парсит информацию из указанного места, создает

список - кол-во строк формируемого списка ~ 1500,

скорость формирования списка - не более 2-3 сек,

обновление через 3-4 мин., перезагрузка запроса- через 15 мин.

Второй парсит ту же инфо, но выполняет только одну функ-цию вкл/выкл

-Расчетный -1шт

Принимает инфо от 2-х парсеров. Визуализирует эту инфо на сайте. Постояно меняет инфо в зависимости от внешних запросов и указаний от парсера. Осуществляет совместную работу с финансово - расчетным модулем

-Финансовый расчетный - 1шт

Отмечает колличество денег на счету у клиента,

и динамически меняет результат в зависимости от деятельности клиента на сайте

Модули нужно увязать с SMS движком на РНР и SQL

а именно:

Несколько уровней доступа - доработать существующую ф-цию в движке

Визуализация информации

Доработать страницы движка по проекту

Доработать дизайн после утверждения