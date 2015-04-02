Сделать копию сайта

День добрый, дорогие верстальщики! Нужно внести несколько правок в этот http://kulon.nov1nka.ru/t/ сайт! Добавить в шапке над телефоном надпись "Звонок бесплатный"; Добавить в футер 2 текстовые кнопки с лайтбоксом "Доставка" и "Политика конфиденциальности" ...