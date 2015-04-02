Нужно сделать верстку страницы, см. вложение. PSD нет, есть PNG без фона и\или CDR Требуется кастомный код с префиксом. Безумных цен прошу не закатывать - не приму. ...
Сверстать для интернет-магазина на движке AmiroCMS
Сверстать для интернет-магазина на движке AmiroCMS
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Надо создать простой сайт с простым функционалом выбора как на рисунке и обратным звонком... Так же расмотрю предложение по усовершенствованиюHTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется форма обратной связи на сайт. 1.Форма должна состоять из 8 полей а) Имя* б) Действующий e-mail* в) Номер телефона г) в виде раскрывающего списка, с выбором ...Закрыт10 лет назад
- $85
Добрый день! По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник. ТЗ в приложении. Цена: 85 долларов (5000 р.) За хорошую работу хороший отзыв. ...Завершен10 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Нужно сверстать готовый шаблон для сайта. Объем работ вкратце: 1. Нужно убрать черную полосу (Шапку-лого) «Leader-L-Service». 2. Сделать логотип «Leader-L-Service» в шапке ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно сверстать Landing Page. Без Паралаксов и прочих эффектов. Всего 5 экранов + модальное окно. Основные требования: Кроссбраузерная верста, валидация на формы, валидность. ...Завершен10 лет назад
Верстка 2-х страницу. Главная, внутренняя страницы Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android). Написание простого, читабельного, контекстно независимого ...Завершен10 лет назад
- $80
Доработать с помощью CSS / Java / HTML и т.д. изменить стандартный вид портлета liferay-portal-6.2-ce-ga2 классической темы по умолчанию (заголовок портлета) с серого цвета на более контрастный и предложить несколько вариантов цвета шрифта, который бы ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
День добрый, дорогие верстальщики! Нужно внести несколько правок в этот http://kulon.nov1nka.ru/t/ сайт! Добавить в шапке над телефоном надпись "Звонок бесплатный"; Добавить в футер 2 текстовые кнопки с лайтбоксом "Доставка" и "Политика конфиденциальности" ...Завершен10 лет назад
читайте, п-та, что пишу. Не оставляйте бездумно шаблон, какой вы молодец) Я же не просто так это делаю. указывайте: 1) скайп и ценник (рубли или $), 2) нужна ли ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад