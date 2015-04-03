Доработать с помощью CSS / Java / HTML и т.д. изменить стандартный вид портлета liferay-portal-6.2-ce-ga2 классической темы по умолчанию (заголовок портлета) с серого цвета на более контрастный и предложить несколько вариантов цвета шрифта, который бы ...
Внести правки в одностраничник
День добрый, дорогие верстальщики!
Нужно внести несколько правок в этот http://kulon.nov1nka.ru/t/ сайт!
Добавить в шапке над телефоном надпись "Звонок бесплатный";
Добавить в футер 2 текстовые кнопки с лайтбоксом "Доставка" и "Политика конфиденциальности"
Добавить во 2й блок слайдер-карусель с картинками и возможностью зума, +кнопки влево вправо!
32й слайдер http://jquery-ru.ru/
Примеры
http://www.webdevelopers.eu/shop/5/demo
http://www.starplugins.com/killercarousel
Сроки, цены?
Выбранный исполнитель
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