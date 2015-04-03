Внести правки в одностраничник

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Завершен5 заявок204 просмотра

День добрый, дорогие верстальщики!

Нужно внести несколько правок в этот http://kulon.nov1nka.ru/t/ сайт!

Добавить в шапке над телефоном надпись "Звонок бесплатный";

Добавить в футер 2 текстовые кнопки с лайтбоксом "Доставка" и "Политика конфиденциальности"

Добавить во 2й блок слайдер-карусель с картинками и возможностью зума, +кнопки влево вправо!

32й слайдер http://jquery-ru.ru/

Примеры

http://www.webdevelopers.eu/shop/5/demo

http://www.starplugins.com/killercarousel

Сроки, цены?

jQuery
10 лет назад
VadoZe
Вадим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Благодарен Нареку за ответственную, качественную, быструю работу! Рекомендую! Все правки внес без проблем и даже чуть больше)
Хороший заказчик, рекомендую! Спасибо Вадим.

Заявки фрилансеров

Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад