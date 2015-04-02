Нужно сверстать одну страницу на Twitter Bootstrap 3-й версии. Цель — для успешной проверки сайта на мобильность (гуглом). Скриншот шаблона и текущая версия верстки (на twitter bootstrap 2) — в аттачменте. ...
Нужно сверстать несколько альбомов для сайта
Мне нужно сделать что-то похожее http://dsp-sale.ru/files/pdf/ldsp/index.html Просто у меня на сайте много образцов в виде фото, а хочется их в такие журналы объединить, чтоб на сайте клиент их так листал.
Такой альбом создан для работы с полиграфией. Есть ряд других бесплатных сервисов. Например http://issuu.com/. Предположим у есть pdf-файл моего каталога. Вы просто загружаете его на сайт, публикуете и копируете код в свой сайт (так же, как и видео с YouTube). Я так понимаю, что по этой технологии работает и этот альбомчик. Разница лишь в том, что можно оформлять дизайн самого окошка.
Другими словами, для использования подобного у меня должна быть pdf-версия сверстанного каталога.
Сколько такая работа стоит я не знаю, но хочется не сильно заоблачно.
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