Сверстать одностраничник с горизонтальной прокруткой

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок222 просмотра

Нужно сделать одностраничник для ПК, планшетов и мобильных!

Горизонтальная прокрутка!

Вот полусырой вариант http://mko.nov1nka.ru/yd/

Макет (блоки для удобства вертикальные) https://yadi.sk/i/r5dKlbXMf8aHX

10 лет назад
VadoZe
Вадим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка Landing Page

    $25

    Нужно сверстать достаточно простой макет. Никаких изысков, классическая верстка. Валидно, кроссбраузерно, адекватно-отображаемо на мобильных устройствах. Формы кодить даже не прошу. Разве что интерактивную карту яндекса поставить надо. Бюджет 1000-1500р. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется внести изменения в лендинг

    $25

    Есть уже сверстанная страница. Нужно сделать переверстку в 2-х вариантах. Во втором варианте нужно настроить стили подписной формы в (сама форма в php). Более подробно откликнувшимся.

    PHP
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Wordpress

    $10

    1. Для сайта http://ferrum-body.ru/ реализовать ряд задач. Есть ТЗ с примерами, вот некоторые из них: 1. доделать дизайн меню, добавить шапку/окантовку и иконку "Главная" 2. сделать изменения в "карта ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подобрать/создать видео-галерею для WordPress

    $40

    Требуется видео-галерея с 3х-4x каскадными рубриками . Смысл в двух словах следующий: на главной странице должны выводиться все ролики в таблице, по 4 в строке, с минипросмотром ютуб. а справа идет меню ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо сверстать на Битрикс

    Есть готовый образец сайта http://www.saxoprint.de/, нужно его копировать с незначительными изменениями, и свертстаь под 1с битрикс, НО есть еще одно пожелание, мне бы хотелось по факту работы от вас получить документ, с пошаговым выполнением именно ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад