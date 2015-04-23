Верстка одностраничного корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок288 просмотров

Нужна верстка для одностраничного корпоративного сайта. Макет - во вложении. PSD - по запросу.

Требования к верстке:

- Кроссбраузерность;

- Адаптивность для tablet / PC;

- Parallax эффекты для первного экрана, showcase, contact;

- Анимация графики и текста при прокрутке;

Укажите, пожалуйста, примеры подобных работ.

10 лет назад
howfar
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$230
8 дней
Работа сделана качественно и в срок. Спасибо.
Постоянная связь с дизайнером Быстрая оплата работы Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Front-end разработчик / Верстальщик

    Для верстки проектов различной направленности и формата нам нужен Front-end разработчик / Верстальщик, который любит свою работу и готов развиваться и изучать новые технологии и инструменты. Основные требования: Внимание к деталям ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryWordPress
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо сверстать на Битрикс

    Есть готовый образец сайта http://www.saxoprint.de/, нужно его копировать с незначительными изменениями, и свертстаь под 1с битрикс, НО есть еще одно пожелание, мне бы хотелось по факту работы от вас получить документ, с пошаговым выполнением именно ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Требуется верстка для сайта. Макеты и подробное ТЗ прилагаются. https://www.dropbox.com/sh/o7dqxrmw2zqb9q7/AACkkKSugLYHcHC3iLQt4nXba?dl=0 Мне нужно получить конкретную информацию по цене работ и срокам выполнения, пожалуйста ознакомьтесь в ТЗ и ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать мобильную версию блога

    В связи с тем, что Google будет строго относится к сайтам у которых нет мобильных версий, ищу человека, который сможет сделать мобильную версию моего блога: http://andreyspektor.com/ Указывайте цену. Приоритет меньшая цена, возможно ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одной страницы (без CMS)

    Здравствуйте. Нужно сверстать одну страницу – justsmile.pro (загрузил картинку) Обычная страница, без CMS Буду благодарен если возьметесь. 1) Валидность и кроссбраузерность.Минимальная ширина экрана 1200, можно меньше. 2) Заголовок "Фотобудка ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно доработать сайт на WP

    $60

    Нужно доверстать сайт на WP. Верстка адаптивная. http://vaishnavaseva.net Программист начал работу, сверстано где-то 80%, программист заболел и не может продолжить работу. Нужно в кратчайшие сроки доверстать сайт. ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад