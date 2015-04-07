HTML+CSS Верстка. HTML 5, Адаптивность - Bootstrap

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок233 просмотра

Сайт - автомойка, хранение шин.

Движок- самописный. Так что нужны только HTML и CSS

исходники - PSD

срок- 7-14 дней.

оплата - перевод на банковскую карту

BootstrapCSSHTML
10 лет назад
shswork
54 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$40
4 дня
Выполнено качественно и в срок. Сотрудничеством остался доволен.
Рекомендую как заказчика. Четкая постановка задачи и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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