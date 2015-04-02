Front-end разработчик / Верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок654 просмотра

Для верстки проектов различной направленности и формата нам нужен Front-end разработчик / Верстальщик, который любит свою работу и готов развиваться и изучать новые технологии и инструменты.

Основные требования:

Внимание к деталям – умение верстать (pixel-perfect);

Владение JavaScript и библиотек (jQuery);

Качественная валидная (W3C) HTML5 верстка;

Верстать адаптивно, кроссбраузерно и кроссплатформенно;

IE8+ (

Стремление использовать в работе передовые технологии;

Умение пользоваться англоязычной документацией;

Навык работы с Adobe Photoshop;

Умение разбираться в чужом коде;

SEO-friendly;

Знание Wordpress;

Умение создавать анимацию при помощи JavaScript, CSS Animation;

Оперативное исправление выявленных ошибок;

От кандидата:

Резюме (либо краткий рассказ о себе)

Портфолио

пройти тестовое задание (подробнее с кандидатом)

Условия:

Доступность тел,skype, e-mail (общение голосом)

Строгое соблюдение договоренностей

Знание Английского на уровне чтения (разговорный не обязательно)

Что вам предстоит делать:

-Верстать с нуля самые различные проекты, от лендингов до крупных сервисов;

-Поддерживать текущие проекты и улучшать сторонние;

-Поиск путей решения для нетиповых задач;

-Участие в веб-проектах компании (некоторое кол-во задач на frond-end).

CSSHTMLJavaScriptjQueryWordPress
10 лет назад
hypecreations
Алексей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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