Нужно доработать сайт (доска обявлений)http://autokomis.com.ua/ Добавить категории(грузовые,спец.технику,мотоциклы,велосипеды) Примерно как на этих сайтах http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?scopeId=AT&lang=ru http://auto.ria.com http://avtobazar.ua
Front-end разработчик / Верстальщик
Для верстки проектов различной направленности и формата нам нужен Front-end разработчик / Верстальщик, который любит свою работу и готов развиваться и изучать новые технологии и инструменты.
Основные требования:
Внимание к деталям – умение верстать (pixel-perfect);
Владение JavaScript и библиотек (jQuery);
Качественная валидная (W3C) HTML5 верстка;
Верстать адаптивно, кроссбраузерно и кроссплатформенно;
IE8+ (
Стремление использовать в работе передовые технологии;
Умение пользоваться англоязычной документацией;
Навык работы с Adobe Photoshop;
Умение разбираться в чужом коде;
SEO-friendly;
Знание Wordpress;
Умение создавать анимацию при помощи JavaScript, CSS Animation;
Оперативное исправление выявленных ошибок;
От кандидата:
Резюме (либо краткий рассказ о себе)
Портфолио
пройти тестовое задание (подробнее с кандидатом)
Условия:
Доступность тел,skype, e-mail (общение голосом)
Строгое соблюдение договоренностей
Знание Английского на уровне чтения (разговорный не обязательно)
Что вам предстоит делать:
-Верстать с нуля самые различные проекты, от лендингов до крупных сервисов;
-Поддерживать текущие проекты и улучшать сторонние;
-Поиск путей решения для нетиповых задач;
-Участие в веб-проектах компании (некоторое кол-во задач на frond-end).
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