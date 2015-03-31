Верстка одной страницы (без CMS)

Здравствуйте. Нужно сверстать одну страницу – justsmile.pro (загрузил картинку)

Обычная страница, без CMS

Буду благодарен если возьметесь.

1) Валидность и кроссбраузерность.Минимальная ширина экрана 1200, можно меньше.

2) Заголовок "Фотобудка в аренду" в теге H1. Остальные без H

3) Плеер встроить этот код VIMEO(размер в коде пропорционально можно подогнать под окно в дизайне):

4) Блок "C нами весело" – все фото кликабельны, открываются в окнне всплывающем, например с помощью скрипт fancybox.

При навидении какое-то действие в превью, чтобы было понятно что они кликабельны (например при навидении на превью немного затемняется).

5) Блоки с цветным фоном, возможно потом немного изменю, если возможно сделать в коде.

6) Заявки в верхней форме (перезвонить) и в нижней – отправляются просто на почту. Верхняя форма появляется только при клике по "перезвонить".

7) 1в1 придерживаться шаблона, размер текста, отступы и т.п.

8) Боковые картинки убрать под тень от всего сайта.

9) Сайт будет продвигаться поэтому сделать чтобы все индексировалось, и не было закрыто от робота.

Скажите сколько будет стоить работа? Шаблоны в PSD – раскидал все блоки по отдельным папкам для удобности.