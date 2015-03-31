Нужно доработать сайт (доска обявлений)http://autokomis.com.ua/ Добавить категории(грузовые,спец.технику,мотоциклы,велосипеды) Примерно как на этих сайтах http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?scopeId=AT&lang=ru http://auto.ria.com http://avtobazar.ua
Верстка одной страницы (без CMS)
Здравствуйте. Нужно сверстать одну страницу – justsmile.pro (загрузил картинку)
Обычная страница, без CMS
Буду благодарен если возьметесь.
1) Валидность и кроссбраузерность.Минимальная ширина экрана 1200, можно меньше.
2) Заголовок "Фотобудка в аренду" в теге H1. Остальные без H
3) Плеер встроить этот код VIMEO(размер в коде пропорционально можно подогнать под окно в дизайне):
4) Блок "C нами весело" – все фото кликабельны, открываются в окнне всплывающем, например с помощью скрипт fancybox.
При навидении какое-то действие в превью, чтобы было понятно что они кликабельны (например при навидении на превью немного затемняется).
5) Блоки с цветным фоном, возможно потом немного изменю, если возможно сделать в коде.
6) Заявки в верхней форме (перезвонить) и в нижней – отправляются просто на почту. Верхняя форма появляется только при клике по "перезвонить".
7) 1в1 придерживаться шаблона, размер текста, отступы и т.п.
8) Боковые картинки убрать под тень от всего сайта.
9) Сайт будет продвигаться поэтому сделать чтобы все индексировалось, и не было закрыто от робота.
Скажите сколько будет стоить работа? Шаблоны в PSD – раскидал все блоки по отдельным папкам для удобности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Для верстки проектов различной направленности и формата нам нужен Front-end разработчик / Верстальщик, который любит свою работу и готов развиваться и изучать новые технологии и инструменты. Основные требования: Внимание к деталям ...HTML-верстка38 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Нужно доверстать сайт на WP. Верстка адаптивная. http://vaishnavaseva.net Программист начал работу, сверстано где-то 80%, программист заболел и не может продолжить работу. Нужно в кратчайшие сроки доверстать сайт. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать фон сайта кликабельным. Сайт расположен на Юкоз. Все что не пытался сделать, получается весь сайт с контентом кликабелен, нужен только фон. Назовите ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Верстка и натяжка. Эскизы в приложении. Движок, сумму и сроки предлагайте. Спасибо Update - если вы не можете какую то страницу, пожалуйста сообщайте об этом заранее, чтобы не получилось ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Рисовать ничего не нужно, просто нужно взять готовую страницу и "причесать" ее к приличному виду. Есть такая страница http://m.dipbee.com/au/puzzle2/index.php Нужно на ней переделать центральную часть в полупрозрачном прямоугольнике. ...Завершен10 лет назад
- $8
Нужен исполнитель с навыками верстки под Друпал 7 и разбирающийся в модуле Views. Есть сайт с темой Simplecorp (демо темы: http://demo.drupalizing.com/?theme=simplecorp) Внизу главной страницы этой темы есть слайдер с заголовком ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для уже работающего сайта нужно сделать правки в вёрстке, для улучшения удобства просмотра на мобильных устройствах. По сути, нужно вытянуть контент, сделать меню в виде иконки и т. д. Общий список изменений нужно будет предварительно ...Завершен10 лет назад
- $5
На сайте висит 2 статические менюхи (тоесть прям в php зашитые). В них старые урлы на разделы сайта, нужно поменять эти урлы на те, которые сейчас дает сайт (Seo) при переходе на категорию или раздел. ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Макет во вложении. Что необходимо: 1. Верстка 2. Сделать странички исходя из главного меню наверху и меню слева 3. На странице Заказать ...Завершен10 лет назад