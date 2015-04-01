Нужно доработать сайт (доска обявлений)http://autokomis.com.ua/ Добавить категории(грузовые,спец.технику,мотоциклы,велосипеды) Примерно как на этих сайтах http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?scopeId=AT&lang=ru http://auto.ria.com http://avtobazar.ua
Требуется HTML/CSS/JavaScript разработчик
Требуется HTML/CSS/JavaScript разработчик для создания нового варианта вёрстки готового дизайна, под мобильную версию сайта.
Заявки фрилансеров
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