Требуется HTML/CSS/JavaScript разработчик

Есть готовый образец сайта http://www.saxoprint.de/, нужно его копировать с незначительными изменениями, и свертстаь под 1с битрикс, НО есть еще одно пожелание, мне бы хотелось по факту работы от вас получить документ, с пошаговым выполнением именно ...