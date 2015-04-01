Необходимо сверстать на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка200 просмотров

Есть готовый образец сайта http://www.saxoprint.de/, нужно его копировать с незначительными изменениями, и свертстаь под 1с битрикс, НО есть еще одно пожелание, мне бы хотелось по факту работы от вас получить документ, с пошаговым выполнением именно по этому сайту, идеально видео как вы верстали. Это пожелание а не требование, просто это очень мне интересно как происходит.

10 лет назад
victorkuminov
Виктор 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать сайт (Доска объявлений)

    Нужно доработать сайт (доска обявлений)http://autokomis.com.ua/ Добавить категории(грузовые,спец.технику,мотоциклы,велосипеды) Примерно как на этих сайтах http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?scopeId=AT&amp;lang=ru http://auto.ria.com http://avtobazar.ua

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Front-end разработчик / Верстальщик

    Для верстки проектов различной направленности и формата нам нужен Front-end разработчик / Верстальщик, который любит свою работу и готов развиваться и изучать новые технологии и инструменты. Основные требования: Внимание к деталям ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryWordPress
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Требуется верстка для сайта. Макеты и подробное ТЗ прилагаются. https://www.dropbox.com/sh/o7dqxrmw2zqb9q7/AACkkKSugLYHcHC3iLQt4nXba?dl=0 Мне нужно получить конкретную информацию по цене работ и срокам выполнения, пожалуйста ознакомьтесь в ТЗ и ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать мобильную версию блога

    В связи с тем, что Google будет строго относится к сайтам у которых нет мобильных версий, ищу человека, который сможет сделать мобильную версию моего блога: http://andreyspektor.com/ Указывайте цену. Приоритет меньшая цена, возможно ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одной страницы (без CMS)

    Здравствуйте. Нужно сверстать одну страницу – justsmile.pro (загрузил картинку) Обычная страница, без CMS Буду благодарен если возьметесь. 1) Валидность и кроссбраузерность.Минимальная ширина экрана 1200, можно меньше. 2) Заголовок "Фотобудка ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно доработать сайт на WP

    $60

    Нужно доверстать сайт на WP. Верстка адаптивная. http://vaishnavaseva.net Программист начал работу, сверстано где-то 80%, программист заболел и не может продолжить работу. Нужно в кратчайшие сроки доверстать сайт. ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать фон сайта кликабельным

    Здравствуйте! Требуется сделать фон сайта кликабельным. Сайт расположен на Юкоз. Все что не пытался сделать, получается весь сайт с контентом кликабелен, нужен только фон. Назовите ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка магазина и натяжка на движок

    Верстка и натяжка. Эскизы в приложении. Движок, сумму и сроки предлагайте. Спасибо Update - если вы не можете какую то страницу, пожалуйста сообщайте об этом заранее, чтобы не получилось ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад