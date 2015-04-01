Необходимо сверстать на Битрикс

Есть готовый образец сайта http://www.saxoprint.de/, нужно его копировать с незначительными изменениями, и свертстаь под 1с битрикс, НО есть еще одно пожелание, мне бы хотелось по факту работы от вас получить документ, с пошаговым выполнением именно по этому сайту, идеально видео как вы верстали. Это пожелание а не требование, просто это очень мне интересно как происходит.