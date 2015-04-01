Нужно доработать сайт (доска обявлений)http://autokomis.com.ua/ Добавить категории(грузовые,спец.технику,мотоциклы,велосипеды) Примерно как на этих сайтах http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?scopeId=AT&lang=ru http://auto.ria.com http://avtobazar.ua
Верстка сайта
Требуется верстка для сайта.
Макеты и подробное ТЗ прилагаются.
https://www.dropbox.com/sh/o7dqxrmw2zqb9q7/AACkkKSugLYHcHC3iLQt4nXba?dl=0
Мне нужно получить конкретную информацию по цене работ и срокам выполнения, пожалуйста ознакомьтесь в ТЗ и макетами по представленной выше ссылке. Заранее спасибо.
Выложенные макеты имеют не самую последнюю версию, но для оценки объема работ этого должно быть достаточно. Последние изменения и psd-исходники пришлем выбранному исполнителю.
Жду предложений ценой, сроками и примерами работ
Заявки фрилансеров
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