Верстка сайта

Требуется верстка для сайта.

Макеты и подробное ТЗ прилагаются.

https://www.dropbox.com/sh/o7dqxrmw2zqb9q7/AACkkKSugLYHcHC3iLQt4nXba?dl=0

Мне нужно получить конкретную информацию по цене работ и срокам выполнения, пожалуйста ознакомьтесь в ТЗ и макетами по представленной выше ссылке. Заранее спасибо.

Выложенные макеты имеют не самую последнюю версию, но для оценки объема работ этого должно быть достаточно. Последние изменения и psd-исходники пришлем выбранному исполнителю.

Жду предложений ценой, сроками и примерами работ