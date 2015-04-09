Верстка "длинной" главной страницы, а-ля лендинг.

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Завершен21 заявка264 просмотра

интересуют предварительные сроки и цены

10 лет назад
agbiart
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$25
2 дня
были некоторые несоответствия по срокам, но в целом работой доволен, спасибо
Отличный заказчик, четкие указания, моментальная оплата, сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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