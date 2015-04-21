bel_anj

Андрей bel_anj

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
HTML

HTML/CSS

jQery/JS

joomla

bitrix

Отзывы заказчиков

shj
48 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$85
10 баллов
10 лет назад
Верстка 5-ти страниц под Джумлу (Joomla)
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SergeyKrylov
27 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Заверстать новую шапку, и внести небольшие корректировки
Сработали отлично, рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$8
10 баллов
10 лет назад
Сверстать и настроить меню на Joomla 3
Joomla
Отличный исполнитель, всё сделал быстро и грамотно, всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик, точное тз, моментальная оплата, постоянно на связи для уточнений деталей
Ответный отзыв
agbiart
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$21
9 баллов
10 лет назад
Мобильная верстка сайта
отличная работа, оперативная связь
Отличный заказчик, четкое тз, моментальная оплата
Ответный отзыв
belpulp
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
9 баллов
10 лет назад
Адаптивная верстка одностраничника
Остался доволен сотрудничеством, верстка выполняется качественно, быстрая коммуникация. Можно смело заказывать верстку.
Четкое тех.задание, моментальная оплата
Ответный отзыв
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HTML-верстка
8 отзывов
$5/час
от $10
нет рейтинга