Отзывы заказчиков
$85
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
10 лет назад
Сработали отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую
$8
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Отличный исполнитель, всё сделал быстро и грамотно, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, точное тз, моментальная оплата, постоянно на связи для уточнений деталей
$21
9 баллов
10 лет назад
отличная работа, оперативная связь
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое тз, моментальная оплата
$25
9 баллов
10 лет назад
Остался доволен сотрудничеством, верстка выполняется качественно, быстрая коммуникация. Можно смело заказывать верстку.
Ответный отзыв
Четкое тех.задание, моментальная оплата
HTML-верстка
8 отзывов
$5/час
от $10
нет рейтинга