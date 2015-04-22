Здравствуйте. Нужно сверстать дизайн сайта агенство по лидогенерации. Должно быть точное соотвествие т.з. Возможны Ваши предложения. Информация о агенстве: Агенство называется лид-стар. ...
Сверстать и настроить меню на Joomla 3
Нужно сверстать и настроить меню на Joomla как на макете (Меню называется "Доска объявлений")
Меню выдвижное
http://pixs.ru/showimage/1Glavnayaj_8255338_17053622.jpg
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Заранее пишите свои контакты.
Выбранный исполнитель
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