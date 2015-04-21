Добрый день коллеги, нужно переделать слайдер, щас идет 1 полоса в ней товары.

Нужно сделать чтоб было 3 полосы по 5 товаров,

То есть получается сетка с 15 шт. ну и влево-вправо, возможность крутить их.

Щас вот так http://gyazo.com/9c20f2ee3957dfa51a29a71e2f27c4a7 фактически добавить 2 ряда в низ, но это чтоб в одном слайдере было.

Так как в табах еще 2 есть слайдера других, таких же.

Пишите, верстку покажу, сразу цену и за какое время готовы сделать.

Щас занят другим заказом, а заказчик бывший попросил переделать, не могу заняться, и подводить не хочется.