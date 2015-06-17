Нужна адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка114 просмотров

Нужна адаптивная верстка. Пишите цены и сроки.

10 лет назад
AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AndreyBermas
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
3 дня
Отлично все сверстал. Обращаюсь к неми и дальше.
Роман отличный заказчик. Все всегда на высшем уровне. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AndreyBermas
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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