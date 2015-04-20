Сверстать дизайн в bootstrap 3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок277 просмотров

Добрый день, нужна верстка дизайна под bootstrap 3.

Предполагается, что дизайн в будущем будет иметь цветовые варианты.

Необходимо использовать спрайты, комментарии в CSS коде.

JPEG вариант дизайна тут - https://dl.dropboxusercontent.com/u/8227246/boxi1.zip

Прошу всех желающих сообщить стоимость и сроки, а также ссылки на ваши работы на bootstrap 3.

BootstrapCSS
10 лет назад
alexdanilov
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

BASSON_XVI
Денис 
34 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$60
5 дней
Денис согласился взять заказ, предложил интересную цену и обещал качество, а также выполнить заказ за 5 дней... и пропал. Сегодня 16й день, Денис не выходит на связь. Если не хотите терять время-деньги, не связывайтесь с Денисом. Не рекомендую его для сотрудничества.
Адекватный заказчик. К сожалению я не смог выполнить заказ. Жизненные обстоятельства сложились так, что даже возможности объяснится не было. Сожалею что сотрудничество так и не состоялось.

Заявки фрилансеров

BASSON_XVI
Денис 
34 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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