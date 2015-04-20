Верстка сайта

Старенький сайт(ы) на базе табличной верстки требуется переверстать в дивы. Конечно же главная задача кроссбраузерность и совместимость с мобильными приложениями. Сайт состоит из однотипных страниц, поэтому переверстывать в реальности надо 2-3 страницы. Сложность - ниже среднего. Сроков нет, но и растягивать сильно не стоит.

Оплата по факту работы либо с протекцией 2 недели.