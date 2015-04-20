Вёрстка мобильного приложения на IOS и Андроид (без заполнения)

Приложение будет под один вид спорта. в дальнейшем возможно два.

1. Пример и как бы хотелось, чтоб выглядело приложение (спорт-бокс http://m.sportbox.ru/ ).

2. Примерно в таком же порядке. (То есть окна на разные виды спорта), в моем приложении это окна на разные клубы, и разные видео, статьи, комментарии, статистики, рейтинги, фото. Информация будет браться с групп в вконтакте, одноклассники, и других сайтов.

3. Должны быть разные чемпионаты разных стран. Чемпионаты мира, лига чемпионов, внутренние чемпионаты по каждой стране, кубки, мировая лига.

4. Каждый клуб (вся информация про клуб) должен быть в виде отдельного окна, которые будут выходить из общего.

5. Опросы.

Материалом заполнять скорее всего не придётся, нужен как бы каркас.

Дизайн нужен адаптивный, чтобы можно было прочитать и в мобильнике и в планшете.

По стоимости - Ваши предложения. Сколько займёт по срокам?