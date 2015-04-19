Требуется верстка внутренних страниц Facebook

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  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка124 просмотра

Есть отрисованные макеты внутренних страниц Facebook, требуется их сверстать, повесить в Facebook и связать с API сайта.

10 лет назад
pserebryakov
Павел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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