Есть дизайн макет в PSD: Главная страница и Страница товара. Нужна верстка с сохранением текущей адаптивности (резиновости) шаблона под мобильные платформы. Изменений по отношению к текущему дизайну минимум. ...
Нужно заверстать проект
Требуется заверстать проект , в проекте около 20 страниц и много однотипных, вёрстку надо делать под комп, таблетку и мобильную версию.
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