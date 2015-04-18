Верстка готового дизайна на CS-CART (Merchium)

Есть дизайн макет в PSD: Главная страница и Страница товара.

Нужна верстка с сохранением текущей адаптивности (резиновости) шаблона под мобильные платформы.

Изменений по отношению к текущему дизайну минимум.

Только для тех, у кого есть опыт работы с CS-CART (Merchium) - иначе уйдет лишнее время на разбирательство с платформой.

Сайт - www.protectionphone.ru

Бюджет (жду предложений) сроки до 1 недели.