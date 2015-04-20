HTML-верстка лендинга

Добрый день.

Необходимо сверстать лэндинг. Он создан по макетам основного сайта, который уже сверстан на битриксе. Если это будет полезным для вас, то дам доступы к основному сайту.

Требования:

1. Добавить товар (список пришлю). На макете лендинга размножен один товар. Необходимо вставить необходимы с картинками и характеристиками. Картинки могу предоставить, либо вы можете скачать с основного сайта.

2. Корзины как таковой не будет. При нажатии на кнопку "В корзину", появляется поп-ап окошко с фразой "Для осуществления заказа позвоните по телефону ХХХХХХХХ или перейдите на наш основной сайт www.steakcider.ru" и еще можно кнопку впилить "перейти на основной сайт". В макете данное поп-ап окно присутствует.

3. Лого будет другим, так что это нужно учесть и чуть позже заменить.

4. Зелень, помидорки, чесночек - эти картинки сделать ссылками на наш основной сайт.

5. Хорошая верстка: текст должен быть текстом, а не картинками и тд

6. Показать как мне в дальнейшем менять тексты, изображения товара, его названия и характеристики (по возможности добавлять/удалять товар)

7. Прикрутить слайдер.

8. При нажатии на пункты горизонтального меню, оказываешь на анкорах в соответствующих местах лендинга

9. Прикрутить карту и подгрузку картинок из инстаграма.

Очень бы хотелось, чтобы сайт был готов к завтрашнему дню (после обеда)

Стоимость: хотелось бы уложиться в 2000 руб