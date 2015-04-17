Русифицировать тему WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок190 просмотров

Необходимо немного русифицировать тему и поменять в теме такие вещи как: http://take.ms/ZKK7P http://take.ms/r9aLy

Адрес сайта и темы https://clck.ru/9UA7m

Жду Ваши предложения!

WordPress
10 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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